Темиртаусцы спят одетыми в ожидании отопления

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Темиртау оказался не готов к отопительному сезону. В Карагандинской области подачу тепла начали в минувшую пятницу. А в городе металлургов никак не могут закончить ремонт двух крупных тепломагистралей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Активничать на местах начали только на прошлой неделе, до этого там ждали материалы из России. Чиновники просят набраться терпения, ведь потеплеть батареи, согласно новым срокам, должны уже в ближайшие дни.

Жители Темиртау, как и все, с нетерпением ждали начала отопительного сезона. В регионе температура ночами опускается кое-где до минус 10. Люди в надежде проверяют батареи и одеваются еще теплее. На общедомовых собраниях составляют график: кто и в какое время будет включать обогреватель, чтобы электрические сети выдержали. Семьи с детьми, конечно, вне очереди.

"Дети спят одетые, мы спим одетые. Ночью я проснулась оттого, что у меня замерз нос. Вот вы не поверите, я встала, надела махровый халат, капюшон на голову, вот так закрылась и спала. Ну это что, нормально?! Они включают обогреватели, начинают рваться уже световые сети. Начинается ремонт, отключают свет. Это подрядчики, это старый аким, почему его отпустили, непонятно, вот так кинул наш город", - жалуется местная жительница.

Отопительный сезон в регионе стартовал в прошлую пятницу. Именно в тот день власти Темиртау обещали завершить грандиозный ремонт на центральной магистрали. Правда, жители, которые видели эту картину, не особо верили. Но чиновники продолжали убеждать горожан и, похоже, себя. Специалисты рапортовали о круглосуточной работе и привлечении огромного количества техники. Но ничего так и не помогло подать тепло вовремя.

На третьей магистрали меняют 6 километров труб. Сегодня власти признают: сроки, мягко говоря, сдвинулись. Подрядчики оправдываются: пришлось долго ждать оборудование из Челябинска, много времени потеряли на границе. Но сейчас все материалы на месте, и на днях работы обещают закончить.

В Темиртау, так же как и в других городах региона, 80% теплосетей изношены. Замена одного из участков – лишь 1,5% от общей протяженности. Но даже она обошлась бюджету в 4 миллиарда тенге.

Правда, обещать стабильную температуру в квартирах на протяжении всей зимы чиновники Темиртау не могут. Порывы могут и, скорее всего, будут возникать в других местах. Помимо изношенных сетей, в городе острая нехватка самого тепла.