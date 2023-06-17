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Сегодня, 19:19
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278Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd
Телёнка из пятиметровой ямы вытащили спасатели в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске за помощью к спасателям обратились хозяева телёнка по кличке Буян, который провалился в яму глубиной 5-6 метров, передаёт BaigeNews.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, вызов поступил с улицы Машиностроителей. При помощи верёвки сотрудники специализированного отряда аккуратно извлекли телёнка
"Буян терпеливо выдержал всю спасательную операцию, поэтому она прошла оперативно. Телёнок оказался в нелепой ситуации, когда хозяев рядом не было", — рассказали спасатели.
ДЧС ВКО просит владельцев животных не оставлять их без присмотра и пасти на специально отведенных местах.
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