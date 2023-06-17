Телёнка из пятиметровой ямы вытащили спасатели в Усть-Каменогорске

Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

В Усть-Каменогорске за помощью к спасателям обратились хозяева телёнка по кличке Буян, который провалился в яму глубиной 5-6 метров, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, вызов поступил с улицы Машиностроителей. При помощи верёвки сотрудники специализированного отряда аккуратно извлекли телёнка

"Буян терпеливо выдержал всю спасательную операцию, поэтому она прошла оперативно. Телёнок оказался в нелепой ситуации, когда хозяев рядом не было", — рассказали спасатели.

ДЧС ВКО просит владельцев животных не оставлять их без присмотра и пасти на специально отведенных местах.