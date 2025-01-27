В Петропавловске на территории парка нашли тело 31-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительной информации, она совершила суицид.

"Изъята предсмертная записка с просьбой в её смерти никого не винить. По факту суицида зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП СКО.