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Тело женщины с предсмертной запиской нашли в парке Петропавловска

Зарегистрировано уголовное дело.

Сегодня, 17:08
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:08
Сегодня, 17:08
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Фото: baigenews.kz

В Петропавловске на территории парка нашли тело 31-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительной информации, она совершила суицид.

"Изъята предсмертная записка с просьбой в её смерти никого не винить. По факту суицида зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП СКО.

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