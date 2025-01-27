Тело женщины с предсмертной запиской нашли в парке Петропавловска
Зарегистрировано уголовное дело.
Сегодня, 17:08
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Сегодня, 17:08Сегодня, 17:08
420Фото: baigenews.kz
В Петропавловске на территории парка нашли тело 31-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительной информации, она совершила суицид.
"Изъята предсмертная записка с просьбой в её смерти никого не винить. По факту суицида зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП СКО.