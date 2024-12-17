Тело женщины обнаружили под Алматы
Данный факт прокомментировали в полиции.
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
326Фото: krasrab.ru
В одном из посёлков близ Алматы найдено телло 56-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz.
Полицейские по данному факту ведут расследование, возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции.
По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.
Напомним, ранее сообщалось, что расследование убийства Шерзата Полата скоро завершится.
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