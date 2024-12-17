  • 17 Декабря, 13:49
  • BAIGENEWS

Тело женщины обнаружили под Алматы

Данный факт прокомментировали в полиции.

Сегодня, 11:47
АВТОР
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krasrab.ru Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47
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Фото: krasrab.ru

В одном из посёлков близ Алматы найдено телло 56-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские по данному факту ведут расследование, возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции.

По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование убийства Шерзата Полата скоро завершится.

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