В одном из посёлков близ Алматы найдено телло 56-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские по данному факту ведут расследование, возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного установления обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции.