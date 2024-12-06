Жуткую находку обнаружили в одном из дворов Алматы. Жильцы многоэтажки увидели большую сумку, которая мешала парковать автомобили. Люди вызвали полицию. Внутри стражи порядка нашли тело женщины, которая судя по признакам умерла несколько дней назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как рассказала председатель местного КСК, женщина позвонила и пожаловалась, что не может припарковать машину. Ей мешала большая клетчатая сумка, которая стояла между котельной и трансформаторной подстанцией. Смотреть, что внутри сами не стали, вызвали полицию.

"Я им запретила поднимать сумку, объяснила, что в таких случаях только полиция наша должна разбираться, позвонить необходимо в 102 или в 109, рассказать о ситуации. Так они и поступили. Несколько групп приехали, всё это было оцеплено. Обнаружили труп женщины в этой сумке, хорошо что никто эту сумку не открывал, не трогал", - сообщила председатель КСК "Жасмин 17" Лариса Сдобникова.

Очевидцы говорят, тело в сумке пролежало не один день.

"Услышал сирены, вышел - тут полиция. Подошли, здесь вот баул лежал с телом. Меня вызвали понятым первым. При вскрытии там сложена как эмбрион была она, в пакеты завёрнута, ремнём пальто своего завязана, чулками, и в баул скотчем, положили", - рассказал местный житель Ернат Багаев.

Напуганные жильцы избегают этого места, говорит другой очевидец. Алматинец Таир Жиганбаев был на месте происшествия и запечатлел находку на камеру смартфона.

"Жители данного дома были в шоке, напуганы, не подходили близко к этому месту. И напуганные жильцы уже думают обо всяком разном, что происходит, разные темы обсуждаются, мне много людей написали насчёт этого", - сказал он.

В полиции сообщили, что по предварительным данным погибшей было 39 лет. По факту её смерти стражи порядка возбудили уголовное дело.

"По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств. Иная информация в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Кто была эта женщина, при каких обстоятельствах погибла и почему эта сумка оказалась во дворе дома, полиция разберётся в ходе расследования.