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пресс-служба МЧС РК Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35
142
Фото: пресс-служба МЧС РК

Тело женщины извлекли из-под завалов в Жанаозене

Число погибших в результате взрыва газа в Жанаозене увеличилось до четырёх. В 11:45 из-под завалов спасатели извлекли тело женщины, передаёт BaigeNews.kz

"По состоянию на текущий момент из под завалов извлечены живыми 4 человека и 4 погибших. Госпитализированными остаются 6 человек", - сообщили в МЧС РК.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, газ взорвался в жилом доме под утро 17 апреля. Здание разрушено.

 

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Сегодня, 12:35
142
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