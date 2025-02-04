В Алматы расследуют убийство 26-летней Айшы Хамит. Девушку искали больше двух месяцев. Она ушла на день рождения подруги и пропала. Недавно тело обнаружили в хозяйственной сумке на территории дачного посёлка. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 19-летний приятель погибшей. Он во всём сознался. Но родственники Айши не верят, что парень смог совершить такое зверство в одиночку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.



Айша пропала при загадочных обстоятельствах. Отправилась на вечеринку в честь дня рождения подруги, а вечером написала сестре, что её украл жених. И больше не связь не выходила.

"В последних сообщениях сестра писала, что парень украл её. Якобы мобильный телефон у него в руках. Мы звонили. Они сбрасывали. Айша рассказывала, что он давал ей деньги на дорогу и дарил подарки. Даже обещал жениться. Мы думали, что её украли замуж", - рассказала сестра погибшей Асия Хамит.

Родные начали волноваться, когда Айша отключила телефон. Пропавшую девушку искали родственники, полицейские и волонтёры. Позже правоохранители вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался тот самый жених.

По словам сестры погибшей, парень задушил Айшу. А тело закопал в снегу в дачном массиве.

Айша Хамит работала учителем казахского языка и литературы, ухаживала за больной сестрой. В соцсетях Айша нашла лекаря. И в офисе знахаря познакомилась с предполагаемым преступником. Как рассказывают родственники убитой, подозреваемый оказывал Айше знаки внимания. А после оформил на неё кредиты – свыше 2 миллионов тенге. Якобы когда девушка потребовала вернуть долг, злоумышленник решил с ней расправиться.

"Оказывается, во время последней встречи моя сестрёнка требовала вернуть деньги. Айша сказала ему, что расскажет все родителям. Пригрозила, что обратится в полицию. И тогда он задушил её на съемной квартире. Насколько я знаю, он издевался над ней", - сообщила сестра.

В качестве подозреваемого проходит некий Нурмахан, 19-летний уроженец Туркестанской области. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

"По факту убийства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Однако родственники убитой считают, такое зверское убийство один человек совершить не мог. Они уверены, преступников может быть больше.

"Подозреваемый отрицал свою вину. А позже признался в убийстве и даже показал место, где закопал сумку с телом моей сестрёнки. Когда раскапывали яму, четверо мужчин с трудом подняли её. Мы считаем, это преступление совершили несколько человек. Одежду сняли. Труп сложили в сумку. Они убили её, как скотину. Поэтому мы требуем, чтобы все виновные понесли наказание", - сказал брат Айши Табигат Алибек.

В полиции по факту убийства завели уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.