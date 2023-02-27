Тело в багажнике: стали известны некоторые подробности убийства сотрудницы акимата в Актобе

Фото: ktk.kz

В Актобе расследуют убийство 47-летней сотрудницы областного акимата. 23 февраля главный специалист управления культуры пошла на работу. Но в администрациии так и не появилась и не вернулась домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Спустя сутки родные объявили Жанну Мураткалиеву в розыск. А на следующий день тело женщины нашли в багажнике автомобиля.

"Задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне машины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК - "Убийство", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По словам коллег, женщину изуродовали. Есть версия, что предполагаемый убийца и жертва были знакомы.

В интересах следствия полиция никаких подробностей не разглашает. Но известно, что на след задержанного вышли благодаря уличным камерам, которые зафиксировали, в какую машину погибшая села по дороге на работу.

У Жанны Мураткалиевой остались две несовершеннолетние дочери – 16 и 17 лет. Обе студентки.

В областной акимат женщина перевелась сравнительно недавно, переехав из села Бадамша, где тоже трудилась на госслужбе.