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Тело в багажнике: стали известны некоторые подробности убийства сотрудницы акимата в Актобе
В Актобе расследуют убийство 47-летней сотрудницы областного акимата. 23 февраля главный специалист управления культуры пошла на работу. Но в администрациии так и не появилась и не вернулась домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Спустя сутки родные объявили Жанну Мураткалиеву в розыск. А на следующий день тело женщины нашли в багажнике автомобиля.
"Задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне машины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК - "Убийство", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.
По словам коллег, женщину изуродовали. Есть версия, что предполагаемый убийца и жертва были знакомы.
В интересах следствия полиция никаких подробностей не разглашает. Но известно, что на след задержанного вышли благодаря уличным камерам, которые зафиксировали, в какую машину погибшая села по дороге на работу.
У Жанны Мураткалиевой остались две несовершеннолетние дочери – 16 и 17 лет. Обе студентки.
В областной акимат женщина перевелась сравнительно недавно, переехав из села Бадамша, где тоже трудилась на госслужбе.
"С Жанной Даулетовной мы успели проработать около полугода. Она была очень ответственным, пунктуальным сотрудником. Тяжёлая утрата. Вчера с коллективом ходили выразить соболезнования дочерям. О том, что произошло, узнали после того, как в субботу родные позвонили и сообщили, что она не вернулась с работы", - сказала глава отдела Управления культуры, архивов и документации акимата Актюбинской области Турсынгуль Бисаутова.
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