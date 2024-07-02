Тело утонувшей девочки нашли спустя три дня в реке Нура
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Водолазы нашли тело 15-летней девочки в реке Нура, которое разыскивали на протяжении трёх дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
В ДЧС напомнили, что трагедия произошла 29 июня в Бухар-Жырауском районе в поселке Кызылжар на реке Нура.
"В запрещенном для купания месте утонули два несовершеннолетних ребенка. В тот же день, силами местных жителей было обнаружено и извлечено тело девочки 2011 года рождения. Тело второй утонувшей девочки сегодня спасатели нашли примерно в 1300 метрах от места купания.
Поиски велись силами ДЧС области, сотрудниками ДП, Темиртауского городского общества охотников и рыболовов, родственников и местного населения", - говорится в сообщении.
Всего в поисках были задействованы 40 человек, 9 единиц техники и 7 плавательных средств. Ведение поисковых работ было затруднено плохой видимостью и сильным течением.
Самое читаемое
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- Какие улицы перекроют в Астане в дни саммита ШОС
- Увеличение объёма воды в Малом Арале: есть ли у моря будущее?
- Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге
- Тела погибших в Кыргызстане казахстанских детей доставили спецбортом на родину