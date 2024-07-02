Тело утонувшей девочки нашли спустя три дня в реке Нура

Водолазы нашли тело 15-летней девочки в реке Нура, которое разыскивали на протяжении трёх дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

В ДЧС напомнили, что трагедия произошла 29 июня в Бухар-Жырауском районе в поселке Кызылжар на реке Нура.

"В запрещенном для купания месте утонули два несовершеннолетних ребенка. В тот же день, силами местных жителей было обнаружено и извлечено тело девочки 2011 года рождения. Тело второй утонувшей девочки сегодня спасатели нашли примерно в 1300 метрах от места купания.

Поиски велись силами ДЧС области, сотрудниками ДП, Темиртауского городского общества охотников и рыболовов, родственников и местного населения", - говорится в сообщении.