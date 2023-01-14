Тело утонувшего водителя отыскали водолазы подо льдом Алаколя

Фото: МЧС РК

Двое мужчин на "Ниве" решили пересечь озеро Алаколь, автомобиль ушёл под лёд. Пассажир успел выпрыгнуть, а водитель утонул вместе с машиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, трагедия случилась 13 января около 15:10. Утонувшего мужчину искали четверо спасателей-водолазов МЧС РК ОСО области Абай на своей спецтехнике и 25 человек, направленных местными исполнительными органами, а также шесть единиц техники.