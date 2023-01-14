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  • Тело утонувшего водителя отыскали водолазы подо льдом Алаколя
МЧС РК Сегодня, 13:56
285
Сегодня, 13:56
285
Фото: МЧС РК

Тело утонувшего водителя отыскали водолазы подо льдом Алаколя

Двое мужчин на "Ниве" решили пересечь озеро Алаколь, автомобиль ушёл под лёд. Пассажир успел выпрыгнуть, а водитель утонул вместе с машиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, трагедия случилась 13 января около 15:10. Утонувшего мужчину искали четверо спасателей-водолазов МЧС РК ОСО области Абай на своей спецтехнике и 25 человек, направленных местными исполнительными органами, а также  шесть единиц техники.

"Утром 14 января в 11 часов спасатели области Абай извлекли тело утонувшего. Оно находилось на глубине 28 метров", —  сообщили в МЧС.

 

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#несчастный случай
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:56
285
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