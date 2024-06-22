Тело утонувшего в Петропавловске мальчика обнаружили спустя неделю

Всю неделю спасатели и волонтёры искали десятилетнего мальчика, который, по словам его брата, утонул в реке Есиль. Сегодня сотрудники ДЧС сообщили о том, что тело ребёнка найдено, передаёт BaigeNews.kz.

Неделю назад, 14 июня, мальчик отдыхал с друзьями и братом на берегу реки Есиль в черте города. Компания резвилась на одном из необорудованных для купания мест – обрывы у реки в микрорайоне Зайсан. В результате, подростка унесло течение. После ребёнок попал в водоворот и больше его не видели.

Спасатели уточняли, что поиски осложняются усыпанным после наводнения корягами дном реки. Тело мальчика искали вдоль берега и в воде. Задействовали подводный дрон и беспилотные летательные аппараты.

Сегодня спасатели сообщили, что тело мальчика нашли в Кызылжарском районе. Его унесло на десятки километров от места трагедии.

"В 15:45 силами ОСО обнаружили и извлекли труп мальчика 2014 г в районе Соколовки. Обстоятельства гибели уточняются, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — уточнила группа по связям с общественностью ДЧС СКО.

Отметим, что 16 июня утонули ещё двое мальчиков. Инцидент произошел в Тайыншинском районе. 15-летние подростки были двоюродными братьями и отдыхали на реке Чаглинка в компании сверстников. Тело одного нашли тем же вечером. Второго мальчика обнаружили на следующий день. Оба погибших — граждане Таджикистана.