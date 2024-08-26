Тело утонувшего в Каспии парня ищут в Актау
Сегодня, 06:34
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Сегодня, 06:34Сегодня, 06:34
93Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Актау на Каспии утонул 18-летний парень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.
Трагедия произошла в районе пляже "Солдатский" вечером 25 августа.
"Во время ныряния с катамарана за пределами границы заплыва оборудованного места для купания (от берега 300-400 метров, глубина 3-4 метра) утонул житель Мангистауской области Тілеп А.Б. 2006 года рождения. Проводятся поисково-спасательные работы", – сообщили в ДЧС.
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