Тело утонувшего подростка нашли в Атырауской области

В Атырауской области водолазы извлекли из воды тело утонувшего подростка, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, 14-летний мальчик утонул два дня назад в селе Акжар.

"Тело утонувшего подростка 2010 года рождения извлечено из воды силами спасателей на расстоянии 12 км от места происшествия около 7:03 часов 24 августа. В поисках задействованы 10 человек личного состава, пять плавательных средств и одна единица техники", — говорится в сообщении.

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В ДЧС также напомнили, что купальный сезон на территории Атырауской области в этом году не открывали.