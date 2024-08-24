Тело утонувшего подростка нашли в Атырауской области
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В Атырауской области водолазы извлекли из воды тело утонувшего подростка, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ДЧС региона, 14-летний мальчик утонул два дня назад в селе Акжар.
"Тело утонувшего подростка 2010 года рождения извлечено из воды силами спасателей на расстоянии 12 км от места происшествия около 7:03 часов 24 августа. В поисках задействованы 10 человек личного состава, пять плавательных средств и одна единица техники", — говорится в сообщении.
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В ДЧС также напомнили, что купальный сезон на территории Атырауской области в этом году не открывали.
"Купание крайне опасно и может привести к трагическим последствиям. Призываем всех жителей и гостей области соблюдать меры предосторожности и воздержаться от купания в несанкционированных и необорудованных для этого местах", — добавили спасатели.
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