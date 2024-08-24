  • 24 Августа, 13:47
  • BAIGENEWS

Тело утонувшего подростка нашли в Атырауской области

Сегодня, 12:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:19
136
Фото: скриншот с видео

В Атырауской области водолазы извлекли из воды тело утонувшего подростка, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, 14-летний мальчик утонул два дня назад в селе Акжар.

"Тело утонувшего подростка 2010 года рождения извлечено из воды силами спасателей на расстоянии 12 км от места происшествия около 7:03 часов 24 августа. В поисках задействованы 10 человек личного состава, пять плавательных средств и одна единица техники", — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Atyrau oblysynyn TJD (@atyrau_tjd)

В ДЧС также напомнили, что купальный сезон на территории Атырауской области в этом году не открывали.

"Купание крайне опасно и может привести к трагическим последствиям. Призываем всех жителей и гостей области соблюдать меры предосторожности и воздержаться от купания в несанкционированных и необорудованных для этого местах", — добавили спасатели.

Самое читаемое

Наверх