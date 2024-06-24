Тело утонувшего мужчины нашли спасатели в Павлодарской области
Сегодня, 09:39
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Сегодня, 09:39Сегодня, 09:39
87Фото: pixabay.com
В Железинском районе Павлодарской области утонул мужчина. Он купался в неположенном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.
По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 24 июня в 5:30 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело 32-летнего мужчины. 21 июня он утонул во время купания.
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