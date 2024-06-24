  • 24 Июня, 10:22
  • BAIGENEWS

Тело утонувшего мужчины нашли спасатели в Павлодарской области

Сегодня, 09:39
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:39
Сегодня, 09:39
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Фото: pixabay.com

В Железинском районе Павлодарской области утонул мужчина. Он купался в неположенном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 24 июня в 5:30 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело 32-летнего мужчины. 21 июня он утонул во время купания.

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