Тело утонувшего мужчины нашли спасатели в Павлодарской области

В Железинском районе Павлодарской области утонул мужчина. Он купался в неположенном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.



По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 24 июня в 5:30 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело 32-летнего мужчины. 21 июня он утонул во время купания.