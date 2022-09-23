Тело умершего в ОАЭ казахстанца больше недели не могут доставить на родину

Фото: скриншот с видео

Родственники алматинца, умершего во время отдыха в ОАЭ, больше недели не могут вернуть его тело на родину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

76-летний Абдулла Берлибекулы с супругой отдыхали в Дубае. Во время круиза на корабле у мужчины случился сердечный приступ. Медики констатировали смерть. Тело сейчас находится в морге больницы Фуджейры.

"С 14 сентября уже прошло девять дней. И мы до сих пор не можем дождаться того, чтобы доставили его тело сюда. Мы связывались и с консульством. Они сказали, что с их стороны никаких препятствий нет, все документы они со своей стороны подготовят, но всё зависит от страховой компании Nomad. Когда брали путевку, они застрахованы были – и жена, и он. И вот уже прошло столько времени, мы не можем его никак дождаться", - говорит родственница Даметкен Озбекова.

Родственники умершего собрались в офисе страховой фирмы и требовали разъяснений. В компании пояснили: задержка происходит со стороны ОАЭ. Якобы там оформляют и переводят с арабского документы, разрешающие транспортировку тела, а это занимает много времени.

"В данный момент готовится перевод документов, после чего тело будет доставлено в Дубай и уже отправлено на родину. Лимит ответственности по данному договору страхования прогарантирован страховой компанией в полном объёме – 10 тысяч долларов США, которых хватает на репатриацию. Я ожидаю, что сегодня будет готов перевод, ну максимум это завтра", - сказал Мурат Алибеков, директор департамента медицинского страхования компании Nomad Insurance.