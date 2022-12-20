Тело ребёнка в коробке: мать новорождённого нашли в Актобе

Фото: polisia.kz

Мать, бросившую новорождённого ребёнка, нашли полицейские в Актобе. Женщина рассказала, за что так поступила с младенцем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлена и задержана 29-летняя подозреваемая. В ходе допроса выяснилось, что она имеет двоих несовершеннолетних детей. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил руководитель ОВВК ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По словам женщины, ребёнок родился мёртвым, и она испугалась гнева родителей.

Напомним, тело младенца в коробке обнаружили 19 декабря возле многоэтажки по улице Жубановой в Актобе.