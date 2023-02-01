Тело пропавшей несколько месяцев назад женщины нашли в ВКО

Фото: polisia.kz

Тело женщины, пропавшей в Восточно-Казахстанской области в августе 2022 года, нашли сотрудники криминальной полиции, передаёт BaigeNews.kz.

16 августа в дежурную часть Ульбинского отдела полиции обратился местный житель, сообщивший о том, что его 47-летняя сестра вышла из дома и не вернулась. Женщина воспитывала троих детей.

К розыску приступили сразу. Стражам порядка помогали волонтёры.

"3 января в Уланский РОП поступила оперативная информация о том, что во дворе одного из частных домов обнаружена женская сумка с удостоверением личности на имя потерпевшей. Производя осмотр и раскопки местности, стражи порядка обнаружили труп разыскиваемой женщины с признаками насильственной смерти. Сотрудниками отдела криминальной полиции задержан подозреваемый, который дал признательные показания", - говорится в сообщении на сайте Polisia.kz.

По факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК - “Убийство”. В отношении задержанного судом санкционирована мера пересечения в виде содержания под стражей.