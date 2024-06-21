Тело пропавшей девушки извлекли из реки в Костанайской области
Сегодня, 09:21
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Сегодня, 09:21Сегодня, 09:21
124Фото: pixabay
Спасатели извлекли из реки Аят в Костанайской области тело пропавшей несовершеннолетней девушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Костанайской области.
Трагедия произошла 20 июня близ села Варваринка района Б. Майлина.
“Силами спасателей, в 14:06 часов того же дня, обнаружено тело девушки 2006 года рождения без признаков жизни.
Вторая девушка, 2008 года рождения обнаружена и извлечена на поверхность со дна водоема в 17:21 часов”, - говорится в сообщении.
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