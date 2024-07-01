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Тело пропавшего рыбака нашли в Усть-Каменогорске

Сегодня, 11:22
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: baigenews.kz

Житель Усть-Каменогорска, пропавший в конце июня, найден мёртвым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"По данным волонтерской организации, 28 июня житель Усть-Каменогорска уехал на рыбалку в район села Карагужихи (Глубоковский район) и пропал.

Сегодня в паблике @volontery_uka_lider.kz появилась информация, что мужчина погиб", - говорится в сообщении.

Обстоятельства, при которых это произошло, уточняются.

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