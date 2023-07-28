Тело пропавшего почтальона нашли в лифте новостройки в Ташкенте

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Жуткая история произошла в Ташкенте. Несколько дней назад в городе пропала 32-летняя почтальон Ольга Леонтьева. Её тело обнаружили в лифте новостройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

24 июля после разноса писем по адресам Ольга не вернулась домой. 26-го её начали искать волонтёры. Тело нашли в ночь на 28 июля в многоэтажке в Яшнабадском районе.

"Видеокамеры зафиксировали Ольгу заходящей в лифт из одной новостроек. Как оказалось, лифт застрял на последнем этаже. Так как дом не полностью заселён жильцами, на неисправность лифта никто не отреагировал, и Ольга осталась внутри.‌ Сегодня ночью она была обнаружена", - сообщили активисты поискового отряда UzAlert.

У женщины остался шестилетний ребёнок.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана заявили, что изучают обстоятельства и причины смерти женщины.

В пресс-службе МЧС "Газете.uz" сообщили, что к ним не поступало сообщения о данном происшествии. В ведомстве отметили, что во многих лифтах мобильная связь обрывается, из-за чего может отсутствовать возможность кому-либо позвонить.