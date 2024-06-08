Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области
Сегодня, 11:31
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Сегодня, 11:31Сегодня, 11:31
87Фото: скриншот с видео
В результате непрерывных поисков в реке Илек в районе ресторана "Юрта" обнаружено тело пропавшего Карима Жетру, передаёт BaigeNews.kz со сылкой на Telegram-канал МВД РК.
Полиция, волонтёры и неравнодушные граждане четверо суток искали подростка.
"В поисках участвовало порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, ДЧС и добровольцы. Также были привлечены служебные собаки, 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади и дроны. Были проверены чердаки и дворы домов, канализационные люки и выгребные ямы. Полицией проводится расследование, назначены необходимые экспертизы. Департамент полиции приносит соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.
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