Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области

В результате непрерывных поисков в реке Илек в районе ресторана "Юрта" обнаружено тело пропавшего Карима Жетру, передаёт BaigeNews.kz со сылкой на Telegram-канал МВД РК.

Полиция, волонтёры и неравнодушные граждане четверо суток искали подростка.

"В поисках участвовало порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, ДЧС и добровольцы. Также были привлечены служебные собаки, 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади и дроны. Были проверены чердаки и дворы домов, канализационные люки и выгребные ямы. Полицией проводится расследование, назначены необходимые экспертизы. Департамент полиции приносит соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.