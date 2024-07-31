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Тело пропавшего астанчанина нашли в поле в Акмолинской области

Сегодня, 18:57
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:57
Сегодня, 18:57
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Фото: baigenews.kz

В поле у села Аккайын в Акмолинской области нашли тело мужчины. В полиции прокомментировали случившееся, передаёт BaigeNews.kz.  

"По факту обнаружения тела жителя Астаны возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия. Дело будет передано по территориальности в ДП Астаны. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

В СМИ появилась информация о том, что найденным может оказаться пропавший 44-летний бизнесмен. Якобы на теле есть следы насильственной смерти.

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