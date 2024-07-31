Тело пропавшего астанчанина нашли в поле в Акмолинской области

В поле у села Аккайын в Акмолинской области нашли тело мужчины. В полиции прокомментировали случившееся, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту обнаружения тела жителя Астаны возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия. Дело будет передано по территориальности в ДП Астаны. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

В СМИ появилась информация о том, что найденным может оказаться пропавший 44-летний бизнесмен. Якобы на теле есть следы насильственной смерти.