Тело предпринимателя в сгоревшем авто нашли под Алматы
В жестоком убийстве алматинского предпринимателя подозревают его компаньона.
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В Алматинской области расследуют убийство предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Преступление произошло в минувшее воскресенье. Как выяснилось, мужчину ударили молотком по голове. Затем вывезли тело в авто в местность за 30 километров от Алматы и подожгли машину. Сгоревший автомобиль нашли недалеко от зоны отдыха близ Алматы. Это практически безлюдное место в горах.
Погибшим оказался 43-летний предприниматель. Он работал в сфере грузоперевозок. Полиция уже задержала подозреваемого – бизнес-партнёра погибшего. Предположительно, компаньоны не поделили деньги.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", – сообщила официальный представитель департамента полиции Алматинской области Меруерт Морякова.
Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков.
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