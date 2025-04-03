В Алматинской области расследуют убийство предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Преступление произошло в минувшее воскресенье. Как выяснилось, мужчину ударили молотком по голове. Затем вывезли тело в авто в местность за 30 километров от Алматы и подожгли машину. Сгоревший автомобиль нашли недалеко от зоны отдыха близ Алматы. Это практически безлюдное место в горах.

Погибшим оказался 43-летний предприниматель. Он работал в сфере грузоперевозок. Полиция уже задержала подозреваемого – бизнес-партнёра погибшего. Предположительно, компаньоны не поделили деньги.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", – сообщила официальный представитель департамента полиции Алматинской области Меруерт Морякова.

Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков.