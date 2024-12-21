  • 21 Декабря, 19:26
  • BAIGENEWS

Тело повешенного мужчины обнаружили внутри опоры ЛЭП в Алматы

Дело расследует полиция.

Сегодня, 17:39
АВТОР
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wikimapia.org Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
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Фото: wikimapia.org

В социальных сетях появилось видео, где заснято как автомобиль проезжает мимо опоры ЛЭП, внутри которой отчётливо видно тело повешенного мужчины, передаёт BaigeNews.kz.

Автор видео утверждает, что инцидент произошёл в микрорайоне Мадениет в Алматы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Krispi Almaty | Криспи Алматы (@krisp_almaty)

"Виновных ищут. Это не похоже на случайность", – утверждает паблик krisp_almaty.

Видео прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются", — сообщили в пресс-службе ведомства.

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