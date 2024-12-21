В социальных сетях появилось видео, где заснято как автомобиль проезжает мимо опоры ЛЭП, внутри которой отчётливо видно тело повешенного мужчины, передаёт BaigeNews.kz.

Автор видео утверждает, что инцидент произошёл в микрорайоне Мадениет в Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Krispi Almaty | Криспи Алматы (@krisp_almaty)

"Виновных ищут. Это не похоже на случайность", – утверждает паблик krisp_almaty.

Видео прокомментировали в департаменте полиции Алматы.