Тело повешенного мужчины обнаружили внутри опоры ЛЭП в Алматы
Дело расследует полиция.
Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
192Фото: wikimapia.org
В социальных сетях появилось видео, где заснято как автомобиль проезжает мимо опоры ЛЭП, внутри которой отчётливо видно тело повешенного мужчины, передаёт BaigeNews.kz.
Автор видео утверждает, что инцидент произошёл в микрорайоне Мадениет в Алматы.
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"Виновных ищут. Это не похоже на случайность", – утверждает паблик krisp_almaty.
Видео прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
"По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельство и мотив устанавливаются", — сообщили в пресс-службе ведомства.
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