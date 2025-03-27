В микрорайоне Алтын Орда города Актобе было обнаружено тело сотрудника полиции. Информация о его гибели распространилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, тело правоохранителя нашли по месту его жительства. Признаков насильственной смерти не выявлено.

"Он находился на излечении после операции", — отметили в полиции.

Обстоятельства происшествия не уточняются.

Днем ранее мы писали о полицейском, который случайно выстрелил в друга в Актобе.