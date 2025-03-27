Тело полицейского обнаружено в Актобе
Правоохранители прокомментировали ситуацию.
Сегодня, 11:24
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Сегодня, 11:24Сегодня, 11:24
176Фото: baigenews.kz
В микрорайоне Алтын Орда города Актобе было обнаружено тело сотрудника полиции. Информация о его гибели распространилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, тело правоохранителя нашли по месту его жительства. Признаков насильственной смерти не выявлено.
"Он находился на излечении после операции", — отметили в полиции.
Обстоятельства происшествия не уточняются.
Днем ранее мы писали о полицейском, который случайно выстрелил в друга в Актобе.