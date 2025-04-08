  • 8 Апреля, 17:32
  • BAIGENEWS

Тело подростка нашли у ЖК в Алматы

Подросток выпрыгнула из окна жилого комплекса в Алматы.

Сегодня, 16:56
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56
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Фото: Unsplash

По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

"Мотив и обстоятельства устанавливаются", - прокомментировала пресс-служба Департамента полиции города Алматы.

По данным из соцсетей, трагедия произошла в Алмалинском районе города. Девочка-подросток спрыгнула с балкона подъезда ЖК "Алтын Булак".

В начале марта мы писали о том, что самоубийство 10-классника расследуют в Туркестанской области.

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