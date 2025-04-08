По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

"Мотив и обстоятельства устанавливаются", - прокомментировала пресс-служба Департамента полиции города Алматы.

По данным из соцсетей, трагедия произошла в Алмалинском районе города. Девочка-подросток спрыгнула с балкона подъезда ЖК "Алтын Булак".

В начале марта мы писали о том, что самоубийство 10-классника расследуют в Туркестанской области.