Тело одного из провалившихся в шахту спасателей нашли на руднике "Майкаинзолото"
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Одного из спасателей, провалившихся в начале января в шахту на территории предприятия "Майкаинзолото", нашли спустя семь месяцев, передаёт BaigeNews.kz.
"19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя, который 4 января в составе группы из троих спасателей ТОО "РЦЩ ПВААС" на автобусе провалились в очистное пространство недействующей шахты", - сообщили в ДЧС региона.
Раннее были возобновлены работы по поиску двоих спасателей. Для сканирования и определения точного местонахождения автобуса привлекли специалистов АО "Алтыналмас" со сканером. Автобус обнаружили на глубине 12 метров.
На место проведения аварийно-спасательных работ прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области, которые совместно с ТОО "РЦШ ПВАСС" подняли на поверхность тело и передали его следственно-оперативной группе.
Для оказания психологической помощи родственникам погибшего на место также прибыл психолог ДЧС.
Напомним, в день происшествия спасателями ДЧС Павлодарской области было обнаружено и поднято на поверхность два тела.
Ночью 4 января недалеко от рудника "Майкаинзолото" под землю рухнул автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили почти сразу в песке.
Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.
19 февраля в управлении труда Павлодарской области сообщили, что часть сотрудников АО "Майкаинзолото" отправят по домам, поскольку закончилось сырьё.
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