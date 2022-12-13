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Тело обнаружили в автомобиле в Талдыкоргане Сегодня, 15:42
252
Сегодня, 15:42
252

Тело обнаружили в автомобиле в Талдыкоргане

13 декабря в микрорайоне Коктем города Талдыкоргана в салоне собственного авто Toyota Hilux Pick Up было обнаружено тело 47-летнего местного жителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Polisia.kz.

Предположительно, мужчина покончил собой, используя огнестрельное оружие.

По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 15:42
252
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