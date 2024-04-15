Тело неизвестного найдено на берегу реки в Атырау

Тело неизвестного мужчины найдено на берегу реки Урал в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции области.

По данным полиции, труп обнаружен 14 апреля около 18:10 в микрорайоне Атырау.

В настоящее время подозревается, что это тело подростка 2008 года рождения, который утонул 13 июня 2023 года. Назначена судебно-медицинская экспертиза.