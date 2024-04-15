Тело неизвестного найдено на берегу реки в Атырау
Сегодня, 00:21
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Сегодня, 00:21Сегодня, 00:21
176Фото: департамент полиции Атырауской области
Тело неизвестного мужчины найдено на берегу реки Урал в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции области.
По данным полиции, труп обнаружен 14 апреля около 18:10 в микрорайоне Атырау.
В настоящее время подозревается, что это тело подростка 2008 года рождения, который утонул 13 июня 2023 года. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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