В Казнете распространяется новость о найденном теле на перегоне "Шамалган-Аксенгир" в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Департамент полиции на транспорте региона подтвердил эту информацию.

"По данному факту Линейным управлением полиции на станции Алматы начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.