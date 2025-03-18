Тело найдено на железнодорожной станции Шамалган
Сегодня, 13:47
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Сегодня, 13:47Сегодня, 13:47
128Фото: Depositphotos
В Казнете распространяется новость о найденном теле на перегоне "Шамалган-Аксенгир" в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Департамент полиции на транспорте региона подтвердил эту информацию.
"По данному факту Линейным управлением полиции на станции Алматы начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
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