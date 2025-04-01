Тело мужчины с разбитой головой найдено в сквере Тараза
В Таразе найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
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В Таразе, недалеко от городского парка, был обнаружен труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Жуткую находку сделал прохожий, который, направляясь на работу, заметил тело под деревом в одном из местных скверов, передаёт BaigeNews.kz.
При ближайшем осмотре стало очевидно, что у мужчины сильно разбита голова, что указывает на возможное насилие. В результате происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство".
"Личность погибшего установлена. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
На месте происшествия продолжаются следственные действия. Подробности инцидента и мотивы убийства пока не раскрыты.
Ранее полицейского нашли мертвым на съемной квартире в Таразе.
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