В Таразе, недалеко от городского парка, был обнаружен труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Жуткую находку сделал прохожий, который, направляясь на работу, заметил тело под деревом в одном из местных скверов, передаёт BaigeNews.kz.

При ближайшем осмотре стало очевидно, что у мужчины сильно разбита голова, что указывает на возможное насилие. В результате происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство".

"Личность погибшего установлена. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

На месте происшествия продолжаются следственные действия. Подробности инцидента и мотивы убийства пока не раскрыты.

Ранее полицейского нашли мертвым на съемной квартире в Таразе.