  • 2 Марта, 19:40
  • BAIGENEWS

Тело мужчины обнаружили в заброшенном здании в Атырау

Дело расследует полиция.

Сегодня, 17:48
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

В Атырау, в одном из заброшенных строений по улице Сырыма Датова, был обнаружен труп мужчины. Информация об этом появилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы сообщили, что предположительно мужчина без определённого места жительства, а смерть наступила от переохлаждения. Обстоятельства случившегося расследует полиция.

"Личность погибшего установлена. Это мужчина 1987 года рождения. Телесных повреждений не обнаружено. Назначены все необходимые экспертизы", — сообщили в департаменте полиции области.

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