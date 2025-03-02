Тело мужчины обнаружили в заброшенном здании в Атырау
Дело расследует полиция.
Сегодня, 17:48
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Сегодня, 17:48Сегодня, 17:48
275Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
В Атырау, в одном из заброшенных строений по улице Сырыма Датова, был обнаружен труп мужчины. Информация об этом появилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Очевидцы сообщили, что предположительно мужчина без определённого места жительства, а смерть наступила от переохлаждения. Обстоятельства случившегося расследует полиция.
"Личность погибшего установлена. Это мужчина 1987 года рождения. Телесных повреждений не обнаружено. Назначены все необходимые экспертизы", — сообщили в департаменте полиции области.
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