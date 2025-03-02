В Атырау, в одном из заброшенных строений по улице Сырыма Датова, был обнаружен труп мужчины. Информация об этом появилась в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы сообщили, что предположительно мужчина без определённого места жительства, а смерть наступила от переохлаждения. Обстоятельства случившегося расследует полиция.