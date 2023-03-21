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mk.ru Сегодня, 14:41
68
Сегодня, 14:41
68
Фото: mk.ru

Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре

ело неизвестного мужчины обнаружено на льду Иртыша, под автомобильным мостом на трассе "Павлодар — Ленинский", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

Сообщение на пульт "112" поступило в 22:23 20 марта.

"По прибытию на место вызова обнаружено тело без признаков жизни мужчины азиатской внешности. Причины смерти устанавливаются", —  сообщили в ДЧС.

Спасатели предупреждают жителей о необходимости соблюдать правила нахождения на льду.

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Сегодня, 14:41
68
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