Тело мужчины обнаружили на эстакаде LRT в Астане

По предварительной информации, он повесился, передаёт BaigeNews. В департаменте полиции Астаны прокомментировали инцидент.

"На канал 102 поступило сообщение о повешенном мужчине на строительном объекте по улице Нажимеденова. Сотрудниками полиции личность 38-летнего покойного установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.