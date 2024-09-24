  • 24 Сентября, 14:39
  • BAIGENEWS

Тело мужчины обнаружили на эстакаде LRT в Астане

Сегодня, 13:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Тело мужчины обнаружили на эстакаде LRT в Астане Сегодня, 13:16
Сегодня, 13:16
165

По предварительной информации, он повесился, передаёт BaigeNews. В департаменте полиции Астаны прокомментировали инцидент.

"На канал 102 поступило сообщение о повешенном мужчине на строительном объекте по улице Нажимеденова. Сотрудниками полиции личность 38-летнего покойного установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх