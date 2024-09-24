Тело мужчины обнаружили на эстакаде LRT в Астане
Сегодня, 13:16
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Сегодня, 13:16Сегодня, 13:16
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По предварительной информации, он повесился, передаёт BaigeNews. В департаменте полиции Астаны прокомментировали инцидент.
"На канал 102 поступило сообщение о повешенном мужчине на строительном объекте по улице Нажимеденова. Сотрудниками полиции личность 38-летнего покойного установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
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