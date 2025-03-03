Тело мужчины нашли возле магазина в Усть-Каменогорске
Без телесных повреждений.
Сегодня, 14:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
92Фото: baigenews.kz
В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по данному факту назначена проверка, передаёт BaigeNews.kz.
"По данному факту сообщаем, что 1 марта возле одного из магазинов по улице Краснознаменная в Усть-Каменогорске обнаружено тело мужчины без видимых телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена экспертиза.
Самое читаемое
- Франция, Великобритания и Украина подготовят план перемирия для Трампа
- Саммит европейских лидеров по Украине завершился спустя два часа
- Даурен Абаев рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России
- 13-летний казахстанец вырвался в финал турнира серии Tennis Europe в Стокгольме
- Казахстан взял ещё одну медаль по синхронному плаванию в Париже