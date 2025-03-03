В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по данному факту назначена проверка, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту сообщаем, что 1 марта возле одного из магазинов по улице Краснознаменная в Усть-Каменогорске обнаружено тело мужчины без видимых телесных повреждений", - говорится в сообщении.