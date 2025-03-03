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Тело мужчины нашли возле магазина в Усть-Каменогорске

Без телесных повреждений.

Сегодня, 14:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31
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Фото: baigenews.kz

В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по данному факту назначена проверка, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту сообщаем, что 1 марта возле одного из магазинов по улице Краснознаменная в Усть-Каменогорске обнаружено тело мужчины без видимых телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена экспертиза.

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