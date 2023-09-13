Тело мужчины нашли в подъезде одного из домов Шымкента
Сегодня, 06:22
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Сегодня, 06:22Сегодня, 06:22
151Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Тело 35-летнего мужчины обнаружили 12 сентября жильцы одного из подъездов многоквартирного дома № 43/А по Тамерлановскому шоссе 12, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Вскоре полиция по горячим следам задержала 31-летнего подозреваемого. Сообщается, что мужчины встретились в подъезде. Оба направлялись в квартиру к одной женщине. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. После нескольких ударов пострадавший скончался.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебная экспертиза.
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