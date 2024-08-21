Тело мужчины нашли в одном из дворов в Астане
Сегодня, 16:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
158Фото: baigenews.kz
В Астане на пересечении улицы Янушкевича и Минского переулка нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. О расследовании дела сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 20 августа в 18:50.
"На канал 102 поступило сообщение об обнаружении трупа. Сотрудниками полиции на месте происшествия найден 53-летний мужчина с ножевыми ранениями без признаков жизни. По горячим следам задержан 31-летний подозреваемый. Предварительно установлено, что убийство произошло на почве словесного конфликта. В качестве вещественного доказательства изъят нож", - сообщили в ДП Астаны.
Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
Видео: https://t.me/astanovka98/12317
Самое читаемое
- Стрельба в Акколе: двое мужчин убиты, пятеро детей остались сиротами
- Новые ограничения могут ввести для казахстанских таксистов
- Сенсационная казахстанская теннисистка взлетела почти на 200 строк в мировом рейтинге
- Новый механизм борьбы с задержками авиарейсов хотят внедрить в Казахстане
- Димаш Кудайберген снимает новый клип в Казахстане