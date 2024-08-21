Тело мужчины нашли в одном из дворов в Астане

В Астане на пересечении улицы Янушкевича и Минского переулка нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. О расследовании дела сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 20 августа в 18:50.

"На канал 102 поступило сообщение об обнаружении трупа. Сотрудниками полиции на месте происшествия найден 53-летний мужчина с ножевыми ранениями без признаков жизни. По горячим следам задержан 31-летний подозреваемый. Предварительно установлено, что убийство произошло на почве словесного конфликта. В качестве вещественного доказательства изъят нож", - сообщили в ДП Астаны.

Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.