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  • BAIGENEWS

Тело мужчины нашли под опрокинувшимся поездом в Коми

Сегодня, 10:18
АВТОР
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"Осторожно Новости" Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18
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Фото: "Осторожно Новости"

На месте схода вагонов поезда Воркута-Новороссийск найдено тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.

Напомним, девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. По информации РЖД, авария произошла из-за того, что железнодорожные пути размыло водой.

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