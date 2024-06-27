Тело мужчины нашли под опрокинувшимся поездом в Коми

На месте схода вагонов поезда Воркута-Новороссийск найдено тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.

Напомним, девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. По информации РЖД, авария произошла из-за того, что железнодорожные пути размыло водой.