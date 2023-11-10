Тело мужчины нашли на железнодорожных путях в Караганде

В Караганде на железнодорожных путях нашли тело 53-летнего мужчины. Заведено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

По информации департамента полиции города, тело 53-летнего карагандинца было найдено 5 ноября около 2 часов ночи.

"Под локомотивом на железнодорожных путях обнаружен труп 53-летнего мужчины. Данный факт зарегистрирован в полиции по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.

Полиция ведёт расследование по данному делу.