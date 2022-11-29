Тело "Мисс Казахстан-2000" обнаружили в Москве

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В Москве при странных обстоятельствах скончалась известная актиса и "Мисс Казахстан-2000" Наталия Семаго (Стешенко). Тело 37-летней женщины обнаружили в её квартире на Ростовской набережной. Рядом находился её ребенок, который позвал на помощь соседей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал 112.

"В Москве найдена мертвой "Мисс Казахстан-2000" Наталия Семаго. Вчера днём 37-летнюю актрису московского театра Луны нашёл без сознания ребёнок. Мальчик позвал соседей на помощь, которые и вызвали скорую. Но спасти женщину не удалось, она скончалась до приезда медиков. Видимых признаков насильственной смерти нет. Точная причина будет установлена после судмедэкспертизы", — говорится в сообщении.

Наталья Стешенко работала актрисой в театре Луны, где журналистам подтвердили её внезапную смерть.

"К сожалению, вот такое несчастье. Скоропостижно скончалась. Известно, что ей стало плохо, вызвали скорую и скоропостижно скончалась. Только такую информацию пока мы знаем, которая нас повергла в шок", — цитирует представителя театра РЕН ТВ.

Наталия Семаго (Стешенко) родилась в Павлодаре. В 2000 году она завоевала титул "Мисс Казахстан". После этого окончила ВГИК, а затем играла на сцене театра Луны в постановках "Таис сияющая", "Рококо", "Коррида или Роман с бессонной ночью". В 2005 году Наталья снялась в сериале "Лига обманутых жён", а в 2012 году в сериале "Инспектор Купер".