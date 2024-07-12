Тело мертвого человека обнаружили на одной из улиц Усть-Каменогорска
Сегодня, 09:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
255Фото: yk-news.kz
Очевидцы обнаружили тело мертвого человека на одной из улиц Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ВКО.
В настоящее время полиция проводит необходимые следственные действия, обстоятельства устанавливаются.
"11 июля 2024 года в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины неподалеку от одного из зданий ул.Чехова", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Сотни собравшихся за рубеж абитуриентов считают себя обманутыми в Казахстане
- Работодатель повесил на сотрудников кредиты на 22 млн тенге в Семее
- Сборная Англии вырвала у Нидерландов путёвку в финал Евро-2024
- Актера Алека Болдуина судят за убийство в США
- Мужчина избивал и насиловал внучку в течение года