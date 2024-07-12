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Тело мертвого человека обнаружили на одной из улиц Усть-Каменогорска

Сегодня, 09:55
АВТОР
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yk-news.kz Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
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Фото: yk-news.kz

Очевидцы обнаружили тело мертвого человека на одной из улиц Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ВКО.

В настоящее время полиция проводит необходимые следственные действия, обстоятельства устанавливаются.

"11 июля 2024 года в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины неподалеку от одного из зданий ул.Чехова", - говорится в сообщении.

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