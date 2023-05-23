Тело казахстанского велосипедиста везут на родину

Фото: cycling.kz

Тело казахстанского велосипедиста, который скончался в США, доставят на родину 23 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В министерстве иностранных дел РК заявили: деньги на транспортировку тела собрали в полном объёме.

У 24-летнего спортсмена Динмухаммеда Улысбаева были проблемы со здоровьем, рассказал его бывший тренер. Он скончался в Лос-Анджелесе, предположительно, от сердечной недостаточности.

До отъезда за границу спортсмен входил в сборную Казахстана. Он выиграл чемпионат Азии по велоспорту на шоссе и становился победителем этапов Кубка мира. Последний год Динмухаммед жил в Штатах и планировал выступать за одну из американских велокоманд.