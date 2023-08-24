  • 24 Августа, 14:44
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Тело Евгения Пригожина находится в бюро медэкспертизы города Тверь - СМИ

Сегодня, 14:31
АВТОР
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Msk1.ru Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31
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Фото: Msk1.ru

Тело Евгения Пригожина может находиться в тверском бюро медэкспертизы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Msk1.ru.

Ранее полиция оцепила тверской морг, куда, как утверждается, доставили тела погибших при крушении бизнес-джета главы ЧВК "Вагнер".

Официального подтверждения того, что Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы, до сих пор нет.

Напомним, что он числился в списке пассажиров рейса.

Вечером 23 августа МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Ведомство уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, все они погибли.

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