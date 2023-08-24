Тело Евгения Пригожина находится в бюро медэкспертизы города Тверь - СМИ
Сегодня, 14:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
104Фото: Msk1.ru
Тело Евгения Пригожина может находиться в тверском бюро медэкспертизы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Msk1.ru.
Ранее полиция оцепила тверской морг, куда, как утверждается, доставили тела погибших при крушении бизнес-джета главы ЧВК "Вагнер".
Официального подтверждения того, что Евгений Пригожин погиб в результате авиакатастрофы, до сих пор нет.
Напомним, что он числился в списке пассажиров рейса.
Вечером 23 августа МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Ведомство уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа, все они погибли.
Самое читаемое
- Самый высокий боксёр в мире помогает родному селу в Абайской области воспитывать молодёжь
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Стали известны подробности гибели 11 человек на Сырдарье
- Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей