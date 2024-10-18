Тело девушки обнаружили у одного из домов в Астане
Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
54Фото: baigenews.kz
22-летнюю девушку без признаков жизни обнаружили у подъезда одного из домов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.
В 13:23 в Управление полиции района “Алматы” поступило сообщение о том, что возле подъезда обнаружена девушка.
"По прибытии полицейских установлена личность 22-летней погибшей. Предположительно, девушка спрыгнула с 24 этажа жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в полиции.