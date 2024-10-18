Тело девушки обнаружили у одного из домов в Астане

22-летнюю девушку без признаков жизни обнаружили у подъезда одного из домов в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В 13:23 в Управление полиции района “Алматы” поступило сообщение о том, что возле подъезда обнаружена девушка.