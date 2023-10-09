Тело девушки обнаружили около торгового центра в Астане
Сегодня, 17:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:50Сегодня, 17:50
136Фото: открытые источники
Жители Астаны обнаружили тело девушки на пустыре около торгового центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны.
"По факту обнаружения трупа на пустыре, без признаков насильственной смерти, столичной полицией начато досудебное расследование. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий", - сообщили в полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначены ряд экспертиз.
Департамент полиции г. Астаны сообщает, что криминагенная обстановка в столице стабильная. Полицейские в круглосуточном режиме несут службу по охране общественного порядка и недопущению противоправных действий.
Самое читаемое
- Жанибек Алимханулы оставил мощное сообщение
- Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе
- Казахстан подаёт в суд на организаторов турнира по боксу на Азиаде-2023
- Ферму по разведению червей открыл житель Алматинской области
- Изнасилование трёхлетних сестёр: жуткие подробности рассказала детский омбудсмен