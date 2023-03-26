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otyrar.kz Сегодня, 18:54
219
Сегодня, 18:54
219
Фото: otyrar.kz

Тело четырёхлетней девочки нашли в реке Арысь

В Туркестанской области найдено тело пропавшей 10 дней назад четырёхлетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оtyrar.kz.

17 марта в селе Енбек несколько родственниц отправились на речку Арысь. Тогда четырёхлетняя девочка по неосторожности упала в воду, ее унесло течением. 

Поисками занимались спасатели, полицейские области и волонтёры. Тело было найдено лишь на десятый день поисков, 26 марта, в Сайрамском районе в селе Арыс.

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Сегодня, 18:54
219
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