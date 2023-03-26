Тело четырёхлетней девочки нашли в реке Арысь

Фото: otyrar.kz

В Туркестанской области найдено тело пропавшей 10 дней назад четырёхлетней девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оtyrar.kz.

17 марта в селе Енбек несколько родственниц отправились на речку Арысь. Тогда четырёхлетняя девочка по неосторожности упала в воду, ее унесло течением.

Поисками занимались спасатели, полицейские области и волонтёры. Тело было найдено лишь на десятый день поисков, 26 марта, в Сайрамском районе в селе Арыс.