  • 11 Сентября, 00:00
  • BAIGENEWS

Тело четырёхлетнего мальчика нашли в реке в Алматинской области

Вчера, 22:58
АВТОР
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instagram.com/roso_kazakhstan/Иллюстративное фото Вчера, 22:58
Вчера, 22:58
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Фото: instagram.com/roso_kazakhstan/Иллюстративное фото

Четырёхлетний мальчик утонул в реке в Алматинской области. Его тело нашла оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда, передаёт BaigeNews.kz.

Ребёнок погиб в реке, которая протекает через станцию Чемолган.

"Оперативная группа РОСО обнаружила тело ребенка через три часа поисков в четырёх километрах ниже по течению от предполагаемого места падения", - сообщили спасатели.

Где в этот момент были родители малыша, не уточняется.

 
 
 
 
 
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Публикация от @roso_kazakhstan

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