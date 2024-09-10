Тело четырёхлетнего мальчика нашли в реке в Алматинской области
Вчера, 22:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:58Вчера, 22:58
100Фото: instagram.com/roso_kazakhstan/Иллюстративное фото
Четырёхлетний мальчик утонул в реке в Алматинской области. Его тело нашла оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда, передаёт BaigeNews.kz.
Ребёнок погиб в реке, которая протекает через станцию Чемолган.
"Оперативная группа РОСО обнаружила тело ребенка через три часа поисков в четырёх километрах ниже по течению от предполагаемого места падения", - сообщили спасатели.
Где в этот момент были родители малыша, не уточняется.
Посмотреть эту публикацию в Instagram