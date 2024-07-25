Тело четвёртого погибшего спасателя подняли на поверхность в Павлодарской области

В Павлодарской области на поверхность подняли тело четвертого погибшего на объекте "Майкаинзолото" работника РЦШ ПВАСС, передаёт BaigeNews.kz.

Водителя обнаружили на глубине 75 метров.

"При проведении поисково-спасательных работ в 16:05 в ходе деблокирования грунта с помощью ковша экскаватора на глубине 75 метров было обнаружено тело водителя и передано на экспертизу", - сообщили в МЧС РК.

25 июля к месту проведения работ на территорию АО "Майкаинзолото" прибыла группировка сил и средств ДЧС Павлодарской области.

Спасателями ДЧС, РЦШ ПВАСС и работниками рудника велись аварийно-спасательные работы по извлечению фрагментов автобуса.

"Работа специалистов велась в условиях риска для жизни, была осложнена из-за осыпающего грунта и угрозы падения камней", - уточнили в МЧС.

Поисково-спасательные работы велись круглосуточно. Постоянно осыпалась горная порода и грунт. В работах было задействовано более 200 сотрудников различных служб.

Разработано и вывезено более 180 тысяч тонн горной массы. Это позволило малогабаритному экскаватору спуститься к предполагаемому месту нахождения автобуса и начать работы. С кромки воронки проводилось наблюдение за движением и падением грунта и горной породы.

Напомним, 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с 4 пассажирами. 3 спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и 1 водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили почти сразу в песке.

Тело третьего спасателя обнаружили только 19 июля. Позже его личность была установлена.