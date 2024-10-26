Тело четвёртого погибшего найдено на месте падения вертолёта под Кировом

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области, сообщили в МЧС России. Ведомство также представило кадры с обломками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News.ru.

"Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего", — говорится в сообщении министерства.

На представленных кадрах видны обгоревшие обломки вертолета. Некоторые из них заволокло дымом.

Ранее появилось видео с предполагаемого места крушения вертолёта в Кировской области. На кадрах видно сильное задымление от упавшего Ми-2. Вертолет принадлежит ООО "Вяткаавиа". По данным Telegram-канала Baza, у частной авиакомпании есть штаб-квартира в Кирове. "Вяткаавиа" предоставляет свои борты медикам, спасателям и другим профильным ведомствам.

Telegram-канал "112" сообщал, что на борту вертолёта находился пилот Валентин К., а также бригада медиков в составе трех человек. По данным источника, в числе медицинских сотрудников оказались врач Александр Г., а также фельдшеры Татьяна Г. и Сергей Ш.