Тело бывшего бойца ММА обнаружили у мусорных контейнеров в Актау

В третьем микрорайоне Актау обнаружен обезображенный труп мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В мессенджере WhatsApp пользователи пересылают фото бойца смешанных единоборств Вусала Джафарова, утверждая, что это его почерневшее тело нашли у мусорных контейнеров.

В департаменте полиции эту информацию подтвердили, уточнив, что труп был обнаружен позавчера, 20 сентября.

"По факту обнаружения трупа мужчины начато досудебное расследование. Назначена экспертиза. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — пояснили в ведомстве.

Сообщается также, погибший был жестоко избит, а его тело пролежало на улице несколько дней.