Тело бывшего бойца ММА обнаружили у мусорных контейнеров в Актау
Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57Сегодня, 21:57
101Фото: gornovosti.ru
В третьем микрорайоне Актау обнаружен обезображенный труп мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В мессенджере WhatsApp пользователи пересылают фото бойца смешанных единоборств Вусала Джафарова, утверждая, что это его почерневшее тело нашли у мусорных контейнеров.
В департаменте полиции эту информацию подтвердили, уточнив, что труп был обнаружен позавчера, 20 сентября.
"По факту обнаружения трупа мужчины начато досудебное расследование. Назначена экспертиза. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — пояснили в ведомстве.
Сообщается также, погибший был жестоко избит, а его тело пролежало на улице несколько дней.
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